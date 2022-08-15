Сколько людей погибнет в ядерной войне США и России?

Пять миллиардов человек могут погибнуть в современной ядерной войне России и Соединенных Штатов, а от последствий ядерной зимы погибнут миллионы. Об этом заявили ученые из Университета Рутгерса, пишет Bloomberg.

Исследователи проанализировали шесть возможных сценариев ядерного конфликта разного масштаба. По их расчетам, полномасштабная война между США и Россией уничтожит более половины человечества, говорится в исследовании.

Оценки в научной работе были основаны на расчетах того, сколько сажи попадет в атмосферу после взрывов ядерного оружия и как это повлияет на глобальное производство продуктов питания. Так, локальное сражение между Индией и Пакистаном приведет к снижению урожайности примерно на 7% в течение пяти лет. Война между США и Россией приведет к падению производства на 90% в течение трех-четырех лет.