Сколько людей погибнет в ядерной войне США и России?
Пять миллиардов человек могут погибнуть в современной ядерной войне России и Соединенных Штатов, а от последствий ядерной зимы погибнут миллионы. Об этом заявили ученые из Университета Рутгерса, пишет Bloomberg.
Исследователи проанализировали шесть возможных сценариев ядерного конфликта разного масштаба. По их расчетам, полномасштабная война между США и Россией уничтожит более половины человечества, говорится в исследовании.
Оценки в научной работе были основаны на расчетах того, сколько сажи попадет в атмосферу после взрывов ядерного оружия и как это повлияет на глобальное производство продуктов питания. Так, локальное сражение между Индией и Пакистаном приведет к снижению урожайности примерно на 7% в течение пяти лет. Война между США и Россией приведет к падению производства на 90% в течение трех-четырех лет.
«Данные говорят нам об одном. Мы должны предотвратить ядерную войну», - сказал Алан Робок, соавтор исследования и профессор климатологии на факультете наук об окружающей среде Университета Рутгерса.
Исследование появилось после начала войны в Украине. Многие опасаются, что между США и Россией начнется война, в которой одна из стран применит ядерное оружие.