Депутата оскорбили… И он обратился к генпрокурору

Лидер партии Великого созидания, депутат Фазиль Мустафа обратился к генпрокурору Кямрану Алиеву с просьбой принять меры в отношении лиц, оскорбивших его в социальных сетях.

«Уважаемый мной генпрокурор Кямран Алиев заявил, что примет строгие меры в отношении провокаторов в социальных сетях. Я поддерживаю этот шаг, хотя не представляю, как это будет реализовано. Дело в том, что значительная часть этой сети провокаторов управляется напрямую из Азербайджана. Если действительно есть заинтересованность в разоблачении этой сети, то представляю Кямрану Алиеву один из вопиющих фактов», - написал депутат в соцсети Facebook.

Депутат приложил к своей публикации скриншот записей от пользователя Ульвии Аловлу, которая оскорбила его в соцсетях.

«Если действительно есть цель выйти на штаб этих провокаторов, тогда необходимо принять в их отношении строгие меры. В противном случае они продолжат целенаправленно терроризировать информационное пространство», - добавил депутат.