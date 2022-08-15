В результате спецоперации Национальной разведывательной организации Турции (MIT) в Сирии нейтрализован один из главарей ПКК Мухсин Яган, известный под кодовым позывным «Диджвар Силопи».

Как сообщает Anadolu, ликвидированный Яган являлся «управляющим» группировки по району Камышлы, где и была проведена спецоперация. Согласно данным источников в силах безопасности, Яган участвовал в планировании и исполнении ряда террористических актов у границы с Турцией, направленных против сотрудников силовых структур. Яган примкнул к ПКК в 1990-х. Он действовал в качестве «ответственного лица» группировки на территории турецкой провинции Шырнак, а затем в районах Кандиль, Зап, Гара, Метина и Махмур на севере Ирака, а также в иранском регионе Келареш.

В 2020 году по указанию одного из лидеров террористической организации Мурата Карайылана отправился в сирийский Камышлы.