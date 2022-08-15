Московские ДК отказали Маргарите Симоньян в пропаганде войны
Московские дома культуры отказываются проводить у себя мероприятия на тему пропаганды войны в Украине. Об этом сообщает телеграм-канал RT.
«Две площадки в Москве - «ДК Рассвет» и студия «Фотофактура» - отказались проводить у себя поэтический вечер RT на тему «специальной военной операции по защите Донбасса», - отмечается на канале RT.
Сообщается, что телеканал RT готовит поэтический вечер, на котором поэты будут читать стихи на тему «специальной военной операции», а музыкальные группы представят свои произведения, посвященные «СВО».
«Однако при поиске площадок в Москве телеканал столкнулся с отказом представителей некоторых из них из-за тематики мероприятия, связанной со «спецоперацией на Украине». В частности, представители площадки «ДК Рассвет» изначально подтвердили бронь, но впоследствии, узнав тематику мероприятия, заявили, что у них все забронировано до конца года. На студии «Фотофактура» также заявили о нежелании связываться с тематикой» специальной военной операции». Мероприятие запланировано на первую половину октября в Москве», - говорится в информации.
Далее российская пропагандистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем канале написала, что после этой публикации якобы стали поступать массовые звонки от московских организаций, которые предлагают свои площадки.