Московские ДК отказали Маргарите Симоньян в пропаганде войны

Московские дома культуры отказываются проводить у себя мероприятия на тему пропаганды войны в Украине. Об этом сообщает телеграм-канал RT.

«Две площадки в Москве - «ДК Рассвет» и студия «Фотофактура» - отказались проводить у себя поэтический вечер RT на тему «специальной военной операции по защите Донбасса», - отмечается на канале RT.

Сообщается, что телеканал RT готовит поэтический вечер, на котором поэты будут читать стихи на тему «специальной военной операции», а музыкальные группы представят свои произведения, посвященные «СВО».