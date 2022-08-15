Шойгу о вероятности применения ядерного оружия в Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что у Москвы нет планов применять в Украине тактическое ядерное или химическое оружие. Сообщения об обратном, которые появляются в западных СМИ, он назвал вбросами и ложью, пишут российские СМИ.

«С военной точки зрения нет необходимости применения ядерного оружия в Украине для достижения поставленных целей. Главное назначение российских ядерных вооружений - это сдерживание ядерного нападения. Его использование ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, которые определены в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления», - сказал Шойгу на международной конференции по безопасности.