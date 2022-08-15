Возможен ли рост числа вирусных инфекций к осени? Минздрав разъясняет

«В последнее время, как и в соседних странах, в Азербайджане наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом. Одной из причин является то, что снято большинство ковидных ограничений, к тому же приобретенный коллективный иммунитет со временем ослабевает. Не следует забывать, что многие инфекции активируются в осенний сезон. Смена времен года вызывает определенные изменения в организме человека. По мере того, как погода становится холоднее, сопротивляемость организма снижается. Соответственно, в этот период ослабления защитных сил организма возрастает риск заболеваемости простудного характера. Одеваться не по сезону и проводить больше времени в закрытых помещениях также является одной из причин роста заболеваемости инфекциями дыхательных путей в осенний сезон. Как известно, каждая новая волна пандемии порождает мутантные варианты, способные быстрее заражать и легче ускользать от иммунного контроля. Учитывая все это, не исключено, что осенью число заражений в нашей стране возрастет», - говорит Гюнай Исмаилова.

На вопрос, в чем разница между коронавирусом, острыми респираторными заболеваниями и вирусом гриппа, врач ответила так: «Несмотря на схожесть симптомов коронавируса и острых респираторных заболеваний, их можно отличить друг от друга. Общая слабость, высокая температура, боль в горле, сухой кашель наблюдаются как у инфицированных коронавирусом, так и у больных острыми респираторными инфекциями. Однако в начальной стадии заболевания могут проявляться некоторые симптомы (потеря обоняния и вкуса, сыпь в области голеней), которые не проявляются при заражении ОРЗ. Эти жалобы наблюдаются не у всех инфицированных коронавирусом. Поэтому отсутствие этих симптомов не исключает наличие COVID-19. Симптомы новой коронавирусной инфекции также схожи с симптомами гриппа. При этом есть некоторые отличия. Так, если грипп характеризуется резким ухудшением состояния больного, то при COVID-19 тяжесть симптомов нарастает постепенно. Для выявления заболевания очень важно проводить специальные лабораторные методы исследования».

Гюнай Исмаилова заметила, что коронавирусная инфекция может принимать разные формы в зависимости от тяжести течения болезни: «Доказано, что у лиц, страдающих хроническими заболеваниями, и граждан старше 65 лет риск развития серьезных осложнений в результате COVID-19 значительно выше. В целом коронавирусная инфекция опасна для всех пациентов с хроническими заболеваниями. Поэтому представителям этой группы следует внимательно относиться к своему здоровью и выполнять меры профилактики от ковид. В случае возникновения подозрительных симптомов лицам, входящим в группу тяжелого течения COVID-19 (люди с сопутствующими заболеваниями и граждане старше 65 лет), необходимо обращаться к врачу».

На вопрос, какие правила должны соблюдать граждане, чтобы защитить себя от вируса, специалист-эксперт Минздрава сказала, что проверенные временем способы защиты от вируса остаются неизменными: «В первую очередь, важно правильно использовать медицинские маски в закрытых помещениях и в общественном транспорте, часто проветривать помещения, минимизировать пребывание в местах массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра, а также соблюдать правила гигиены рук и респираторной гигиены».