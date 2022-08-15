Турция покупает второй полк С-400

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев на международном форуме «Армия-2022» сообщил о подписании контракта на поставку Турции второго полка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 под названием «Триумф», сообщают российские СМИ.

По его словам, контракт в том числе предусматривает локализацию производства отдельных компонентов системы. Шугаев отметил, что «Триумф» - это уникальная система и пока ни одно государство не может создать подобную ей.

Он также добавил, что сейчас подписание контракта находится на стадии практической реализации и военно-техническое сотрудничество с Турцией развивается в рамках достигнутых договоренностей.