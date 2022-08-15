Ильхам Алиев принял верительные грамоты новых послов Швеции, Аргентины, Туркменистана и Германии фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Королевства Швеция в нашей стране Тобиаса Лоренцо, сообщает официальный сайт главы государства.
Ильхам Алиев также принял сегодня верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Аргентинской Республики в Азербайджане Марианхелес Беллуши.
Ильхам Алиев принял и верительные грамоты нового посла Туркменистана в Баку Гурбанмамета Эльясова, а также нового посла Федеративной Республики Германия в нашей стране Ральфа Хорлеманна.