Россия начала «специальную военную операцию» в Украине в полном соответствии с Уставом ООН, чтобы остановить «геноцид» жителей Донбасса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на открытии X Московской конференции по международной безопасности.

По словам президента России, сегодня коллективный Запад целенаправленно уничтожает систему безопасности в Европе, создавая новые военные блоки и расширяя НАТО на восток. Он подчеркнул, что народу Украины в этом противостоянии была уготовлена роль пушечного мяса, а все проявления неонацизма и массовые убийства жителей Донбасса игнорировались.

«В этих условиях мы приняли решение о проведении на Украине «специальной военной операции» в полном соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Цели этой «операции» определены ясно и четко – это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от «геноцида», – говорится в обращении Путина.

Он отметил, что страны должны приложить все необходимые усилия для восстановления уважения к международному праву и его основополагающим принципам.

«Конечно, важно укреплять позиции таких универсальных, признанных всеми странами структур, как Организация Объединенных Наций и другие международные диалоговые площадки», – добавил Путин.