Ильгар Гусейнов, отдел экономики 11:56

Не успел мировой рынок зерна оправиться после начала отправок зерна и кукурузы из украинских портов, как вновь от трейдеров и отраслевых экспертов поступают тревожные сообщения о неминуемом подорожании зерна, муки и семечки подсолнечника. За счет каких факторов происходит новый рост стоимости зерновых, к чему готовиться потребителям на азербайджанском рынке?

Время ценовых рекордов Индекс продовольственных цен ФАО (Всемирная продовольственная организация ООН) в этом году побил все рекорды. Как на взлет - в феврале этот показатель достиг самого высокого уровня с момента введения индекса в 1990 году, а мартовский показатель превысил февральский. А затем и на скорость отскока вниз - цены на продовольствие в июле по сравнению с июнем снизились на 8,6%. Это самое резкое по скорости снижение с октября 2008 года. Казалось бы, кризис миновал - такая же тенденция была зафиксирована и с зерновыми. В результате соглашения, достигнутого между Украиной, Россией, Турцией и ООН о возобновлении экспорта украинского зерна и началом сбора нового урожая в Северном полушарии, индекс цен на зерновые в июле по сравнению с июнем снизился на 11,5%. Но афтершоки в любом случае не вернули бы цены на уровень 2021 года - зерновой индекс ФАО остался на 16,6% выше показателя июля 2021 года, а международные цены на пшеницу к началу августа были на 24,8% выше показателей июля прошлого года. Ситуация для региональных потребителей была бы вполне терпимой, если бы не возникновение новых факторов роста отпускной стоимости. Факторы подорожания: рост экспортной пошлины - сокращение отгрузок Текущий сельскохозяйственный год начался 1 июля, и по результатам полутора месяцев оказался не менее тревожным, чем в начале лета. Во-первых, Россия снизила отгрузки всем потребителям - общий объем экспорта пшеницы в 4,6 млн тонн с 1 июля оказался на 13% меньше, чем годом ранее. Иными словами, сохраняется фактический дефицит. Ежедневные отгрузки российской пшеницы с 1 июля по 10 августа составили 105,6 тыс. тонн против 121,4 тыс. тонн год назад.

Серьезную роль в этой ситуации сыграли экспортные пошлины, введенные российским правительством с весны этого года с целью защиты от инфляции внутреннего рынка. Перешагнув 13 апреля размер $100 за тонну, к 6 июня, когда цена стала начисляться только в рублях, составила $146 за тонну пшеницы. После некоторой коррекции в июле, с 10 августа, стоимость снова повысилась почти на 13% - до 5219,6 рубля с 4 626,8 рубля за тонну неделей ранее. Сегодня будут опубликованы новые пошлины на пять дней вперед. Однако стоимость пшеницы из других регионов экспорта растет даже еще быстрее. Для сравнения: если цена на российскую пшеницу (4 класс, FOB Новороссийск) за неделю выросла на 0,3% - до $341 за тонну, то цена на французскую пшеницу повысилась на 0,9%, $355 за тонну, пшеница США подорожала на 3,9% за неделю - до $344 за тонну. Второй фактор - игры трейдеров и спекуляция Идет процесс сокращения числа компаний-экспортеров. В прошлом сезоне за этот период пшеницу экспортировали 79 компаний, в этом - 41 компания. С рынка уходят небольшие компании, лидеры остаются и замещают объемы, которые ранее поставлялись мелкими экспортерами, но уже на других условиях и в другие регионы. Число стран-покупателей российской пшеницы в этом сезоне сократилось почти в два раза - до 23 с 45 годом ранее. В настоящий момент не грузится пшеница в страны Центральной и Южной Африки. Прежде всего, в Нигерию, которая за аналогичный период прошлого года закупила более 500 тыс. тонн. В то же время активно закупаются страны, которые год назад не были в числе покупателей российской пшеницы в этот период. Это Алжир, Судан, Иордания и Пакистан. Возможно, они будут перепродавать пшеницу и играть на ценах. Традиционные лидеры закупки российской пшеницы - Иран, Турция, Египет также снижают объемы. Турция снизила закупки достаточно серьезно - на 35% - до 913 тыс. тонн, хотя год назад туда было отгружено 1,4 млн тонн пшеницы. При этом Анкара по-прежнему сохраняет квотированый запрет на экспорт муки собственного производства, что, конечно, влияет на дефицит муки в соседней Грузии и ситуацию в Азербайджане. Аналогичные процессы с подсолнечным маслом и семечками. Цена масла в портах Азовского моря выросла на $40 - до $1 430 за тонну, как полагают эксперты, в результате повышения цен на соевое и пальмовое масло, а также на сырую нефть. Эхо этого повышения стоимости неминуемо отразится и на азербайджанском рынке. Вдобавок люди начнут закупать муку и масло впрок.