«Тщательно спланированная провокация»: Путин о визите Пелоси на Тайвань

«Американская авантюра» с поездкой спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань является «тщательно спланированной провокацией», заявил президент РФ Владимир Путин.

«Как известно, недавно США в очередной раз сознательно попытались подлить масла в огонь и раскачать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Американская авантюра в отношении Тайваня - это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире, наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам. Видим в этом тщательно спланированную провокацию», - приводят российские СМИ слова российского президента.

По мнению президента РФ, «очевидно, что с помощью подобных действий западные глобалистские элиты в том числе пытаются отвлечь внимание своих собственных граждан от острых социально-экономических проблем - падения уровня жизни, безработицы, бедности, деиндустриализации, переложить собственные провалы на другие страны - на Россию, на Китай, которые отстаивают свою точку зрения, строят суверенную политику развития, не подчиняясь диктату наднациональных элит».