Иран проводит учения с Россией и Арменией

Иран и Россия начали совместные учения с беспилотниками. Они проходят на иранской авиабазе в городе Кашан. Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции, пишет Iran International.

Старший советник командующего Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Али Билали сообщил, что учения проводятся в рамках седьмых международных соревнований с участием беспилотников. Они начались 15 августа в иранском городе Кашан. В учениях также принимают участие Беларусь и Армения.

Более 70 военнослужащих четырех стран будут соревноваться в пяти этапах физической подготовки и стрельбы. Пройдет соревнование дивизионов БПЛА, включая трехдневную воздушную разведку, авиационную поддержку и корректировку огня артиллерии, разведку ночью и непрерывную разведку.

Али Билали добавил, что военные стран обменяются опытом и военными достижениями. Целью конкурса является донесение идеи мира, дружбы и совместного сотрудничества Ирана с другими странами мира в борьбе с глобальным терроризмом и другими угрозами.