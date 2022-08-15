Сеул предложил Пхеньяну помощь, но с условием

Южная Корея готова выделить КНДР пакет экономической помощи, если Пхеньян откажется от программы создания ядерного оружия. Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во время церемонии, посвященной освобождению от японской оккупации, передает телеканал KTV.

«Смелая инициатива, которую я предвижу, значительно улучшит экономику Северной Кореи и уровень жизни ее народа поэтапно, если Север прекратит развитие своей ядерной программы и приступит к подлинному и существенному процессу денуклеаризации», - заявил южнокорейский лидер.

Ранее Юн Сок Ёль уже делал такое предложение для КНДР во время своей инаугурационной речи.