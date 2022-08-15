Южная Корея и США готовятся к крупнейшим совместным учениям

Южная Корея и США на следующей неделе начнут крупнейшие за последние несколько лет совместные военные учения, сообщает Associated Press со ссылкой на южнокорейское Минобороны.

Согласно данным, учения пройдут с 22 августа по 1 сентября. В них могут быть задействованы десятки тысяч военнослужащих, а также военная авиация и танки.

Агентство отмечает, что военнослужащие в ходе учений будут, в частности, отрабатывать действия, направленные на уничтожение оружия массового поражения и на случай атак с применением беспилотников. Военные учения, вероятно, вызовут недовольство со стороны Северной Кореи, пишет издание.