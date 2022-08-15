Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, в районном селе Зорхамы в тушении пожара на территории, где дует сильный ветер, задействован самолет-амфибия BE 200 ÇS авиационного отряда министерства.

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В лесной зоне Губинского и Шабранского районов начался пожар. Об этом сообщила haqqin.az пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

Она отметила, что в настоящее время местными структурами Минэкологии, сотрудниками Государственной противопожарной службы МЧС принимаются меры по тушению пожара и предотвращению его перехода на обширную территорию.

«Наблюдаемая в последние дни жаркая и засушливая погода увеличивает риски возникновения пожаров. Учитывая это, просим всех, в том числе жителей близлежащих к лесным массивам сел, отдыхающих на природе туристов строго соблюдать правила пожарной безопасности», - призвала представитель Минэкологии.