Крупная немецкая компания покидает Россию

Немецкая компания-производитель бытовой химии Henkel продает свои российские и белорусские активы, пишут российские СМИ.

Согласно отчетности концерна за первое полугодие 2022 года, компания потеряет больше €184 млн. Из них €88 млн в виде ущерба деловой репутации и €96 млн в виде земель, заводов, оборудования, товарных знаков и другой интеллектуальной собственности. В компании ожидают падения продаж и роста расходов на логистику и производство после ухода с рынка России и Беларуси.

«Мы ожидаем, что дальнейшего повышения отпускных цен в сочетании со строгой дисциплиной расходов будет недостаточно для полной компенсации (затрат на материалы и логистику - ред.) в текущем финансовом году», - отмечается в отчете.

Концерн владеет 11 заводами в России, где они производят клей, моющие средства, косметику, средства личной гигиены - всего почти 50 брендов. Среди них: Persil, Losk, «Ласка», Bref, Vernel, Schwarzkopf, Gliss Kur, Fa и многие другие.