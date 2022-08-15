В Зангилане начали работу пункт забоя животных и мобильная лаборатория фото
Агентство пищевой безопасности (AQTA) проводит регулярные мероприятия в целях защиты здоровья потребителей и обеспечения безопасности мяса и мясной продукции в Азербайджане. Так, в Баку и различных районах республики поощряется создание отвечающих современным стандартам стационарных пунктов забоя скота. В регионах, где стационарных пунктов нет, устанавливаются палаточные.
В агентстве сообщили, что с этой целью в селе Агалы Зангиланского района начали работу пункт забоя животных палаточного типа и мобильная лаборатория Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Сотрудники агентства также провели ветеринарный осмотр крупного и мелкого рогатого скота в селе Агалы и лабораторные исследования путем взятия проб у животных.
Отметим, что забой животных будет производиться на бойне палаточного типа. Мясо гражданам предоставят после прохождения ветеринарного контроля и соблюдения санитарно-гигиенических требований. Кроме того, при подозрении на заболевание при обследовании животных, доставленных для забоя, образцы проанализируют в передвижной лаборатории.
Пункт забоя скота палаточного типа оснащен необходимым оборудованием в соответствии с современными требованиями.