Агентство пищевой безопасности (AQTA) проводит регулярные мероприятия в целях защиты здоровья потребителей и обеспечения безопасности мяса и мясной продукции в Азербайджане. Так, в Баку и различных районах республики поощряется создание отвечающих современным стандартам стационарных пунктов забоя скота. В регионах, где стационарных пунктов нет, устанавливаются палаточные.

В агентстве сообщили, что с этой целью в селе Агалы Зангиланского района начали работу пункт забоя животных палаточного типа и мобильная лаборатория Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Сотрудники агентства также провели ветеринарный осмотр крупного и мелкого рогатого скота в селе Агалы и лабораторные исследования путем взятия проб у животных.