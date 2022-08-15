Антироссийские санкции негативно повлияли на казахстанские компании

Каждое второе предприятие в Казахстане отмечает негативное влияние антироссийских санкций на свою деятельность. Об этом свидетельствуют данные проведенного Нацбанком Казахстана опроса.

Согласно данным, 54,3% предприятий заявили, что геополитическая ситуация и соответствующие санкции негативно повлияли на их деятельность, при этом бизнес 12% предприятий пострадал в значительной степени.

Основным препятствием для ведения бизнеса предприятия по-прежнему считают состояние экономики Казахстана. Об этом заявили 38,9% опрошенных предприятий. Другими препятствиями выступают: конкуренция (28,0%), уровень налогов (23,3%), поиск покупателей (23,0%), нехватка квалифицированных кадров (21,6%), сложность возврата дебиторской задолженности (12,9%). Доступ к финансированию по значимости располагается на восьмом месте (12,5%).