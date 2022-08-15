В Турции допустили прямой диалог с властями Сирии

Заместитель председателя правящей в Турции Партии справедливости и развития Хаяти Языджи не исключает возможности налаживания прямых контактов между Анкарой и Дамаском после 11-летнего перерыва. Об этом турецкий политик сообщил в эфире турецкого телеканала NTV.

«Контакты с Дамаском могут стать прямыми, уровень отношений может быть повышен. В дипломатии диалог является одним из важнейших путей урегулирования имеющихся разногласий», - сказал Языджи.

О перспективах налаживания диалога между Турцией и Сирией сообщил и Девлет Бахчели, лидер Партии националистического движения.

«Шаги, которые предпринимаются Турцией в вопросе Сирии, являются верными. Ни у кого не должны вызывать беспокойство заявления, касающиеся попыток установления мира между сирийской оппозицией и режимом Асада», - цитирует NTV турецкого партийного лидера.