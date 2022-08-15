Несмотря на угрозы: Израиль продлил арест лидера «Исламского джихада»

Армейский суд Израиля на военной базе «Махане Офер» продлил еще на 6 дней срок содержания под стражей лидера «Исламского джихада» в Иудее и Самарии шейха Бассама аль-Саади, пишут «Детали».

По данным службы безопасности Израиля (ШАБАК), он активно работал над восстановлением боевого потенциала «Исламского джихада» в Иудее и Самарии. Саади был арестован в начале августа силами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ). Этот арест привел к эскалации в секторе Газа, получившей название операция «Рассвет».