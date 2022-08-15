Роботакси появится на улицах Китая

Китайской компании Baidu разрешили предоставлять услуги роботакси на городских дорогах в Чунцине и Ухане. Об этом заявила сама компания.

Теперь сервис полностью автономных пассажирских перевозок работает в двух огромных мегаполисах Китая. В Ухане роботизированные такси будут ездить с 04:00 до 12:00, а в Чунцине - с 04:30 до 12:00 по местному времени. Площадь обслуживания пока небольшая, 13 км2 в Ухане и 30 км2 в Чунцине.

Если все будет работать хорошо, то со временем район обслуживания увеличится. В каждом городе будет по пять роботакси Apollo пятого поколения. Они безопасны и прошли все тесты.

Вскоре компания планирует запустить автоматизированное такси без водителя в Пекине. Помимо Baidu перевозками планирует заниматься подразделение китайской государственной компании SAIC Motor - SAIC Mobility Robotaxi. Сейчас оно привлекло уже больше $1 миллиарда для реализации проекта.