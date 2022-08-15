Азербайджанские пограничники задержали 10 граждан Шри-Ланки

В минувшую пятницу, 12 августа, в результате оперативно-розыскных мероприятий в направлении пограничной заставы Госпогранслужбы «Горадиз» близ села Беюк-Бахманли Физулинского района были задержаны 10 граждан Шри-Ланки. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ГПС.

В ходе предварительного расследования было установлено, что указанные иностранцы 25 и 29 июля официально прибыли на территорию Азербайджана.

Стало известно, что данные лица с помощью гражданина Ирана по имени Алирза, нарушив государственную границу, намеревались незаконно пересечь азербайджано-иранскую границу, а оттуда перебраться в Турцию для эмиграции в одну из европейских стран.

Сообщается, что азербайджанские пограничники предотвратили незаконное пересечение границы. По факту ведутся оперативно-следственные действия.