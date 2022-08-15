США продемонстрировали готовность ядерных сил
В ВВС США заявили о проведении испытаний межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с целью демонстрации готовности ядерных сил страны, сообщили в оборонном ведомстве США.
Согласно информации, члены командования глобальных ударов ВВС США произвели пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, оснащенной испытательной боеголовкой, с базы космических сил «Ванденберг». Целью пуска ракеты является демонстрация уверенности в эффективности американского ядерного сдерживания.
В ведомстве отметили, что пуск не связан с текущими событиями в мире и такие испытания ранее проходили более 300 раз.