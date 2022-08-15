В США бьют тревогу из-за экспорта технологий Китаю

Власти Соединенных Штатов для Китая одобряют большую часть экспортных запросов в сфере технологий. Эксперты опасаются, что Пекин использует это для укрепления своего военного потенциала, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на документы Министерства торговли Соединенных Штатов.

По данным ведомства, из общего объема экспорта из США в Китай в 2020 году на $125 миллиардов чиновникам требовалась лицензия менее чем на полпроцента. Из этой доли агентство одобрило 94%, или 2652 заявки на экспорт технологий в Китай. Большая часть из них – товары двойного назначения, то есть те, которые могут использовать как для гражданской промышленности, так и для создания вооружения.

Несмотря на объявленное противостояние Вашингтона и Пекина, США продолжают направлять в Китай полупроводники, аэрокосмические компоненты, технологии искусственного интеллекта и другие компоненты, которые КНР может использовать для своей армии и военно-промышленного комплекса.