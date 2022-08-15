Турецкие беспилотники ударили по ПКК
В провинции Ван в Турции в рамках 32-го этапа антитеррористической операции Eren Abluka нейтрализованы двое опасных террористов ПKK, сообщает МВД Турции.
Согласно данным, в операции в окрестностях района Чалдыран были задействованы ударные БПЛА. Тугба Тамбахчеджи по прозвищу Evindar числилась в «оранжевом», а террорист Девлет Ташир по прозвищу Eylem - в «сером» списке «особо опасных преступников» МВД Турции.
Отмечается, что район горы Тендюрек полностью очищен от террористов ПKК.