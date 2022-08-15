Из-за поджогов в Лачине возбудили уголовное дело

В ряде СМИ и соцсетей распространились фотографии и видеокадры о совершении пожаров в лесах и жилых домах Лачинского, Ходжалинского и других районов Азербайджанской Республики с использованием различных зажигательных средств и материалов для нанесения ущерба экосистеме и загрязнения экологии.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, в Следственном управлении Генпрокуратуры было начато расследование и выполнены необходимые процессуальные действия для выявления тех, кто совершил эти преступления.

В ходе предварительного расследования было установлено, что эти поджоги совершены на территории Лачинского, Ходжалинского районов Азербайджана. Пожар был оперативно локализован.

По указанным фактам в Следственном управлении возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК.

Следственные мероприятия продолжаются.