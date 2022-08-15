Ответственность за взрывы на складе боеприпасов в воинской части в Джанкойском районе несет «элитное украинское военное подразделение, действующее в тылу врага», пишет The New York Times со ссылкой на слова высокопоставленного украинского чиновника.

Киев публично не берет на себя ответственность за взрывы, однако советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк намекнул на это, отмечает NYT.

Кроме того, в Крыму ввели режим ЧС регионального характера после взрывов на складе боеприпасов в воинской части и пожара на электрической подстанции «Джанкой», пишут российские СМИ. Речь идет о расширении зоны ЧС, объявленной после предыдущих взрывов, на аэродроме в поселке Новофедоровка 9 августа.