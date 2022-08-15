Финляндия ограничит выдачу виз россиянам

С первого сентября Финляндия значительно сократит количество туристических виз для россиян. Об этом заявил глава финского МИД Пекка Хаависто, сообщает Yle.

Ведомство подготовило модель приоритетности выдачи виз. Предпочтение будет отдаваться тем, кто обратится за визой по семейным обстоятельствам. Министерство утверждает, что такая система сократит количество выдаваемых туристических виз.

Помимо этого, Финляндия может ввести новый тип гуманитарных виз специально для российских журналистов и активистов, которые вынуждены покинуть Россию.