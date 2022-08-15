У шведского шпиона в Иране нашли особые документы

Представитель судебной власти Ирана Масуд Сетайеши сообщил, что у задержанного шведского шпиона нашли особые документы, пишет IRNA.

«Пока мы нашли у него особые документы. Дело находится в стадии предварительного следствия, ему могут быть предъявлены и другие обвинения», - отметил Сетайеши, комментируя вопрос о последней ситуации дела шведского шпиона.

30 июля Министерство разведки Ирана сообщило об аресте гражданина Швеции по обвинению в шпионаже.