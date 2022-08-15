Очередная «диверсия» в России?

В Курской области РФ подорваны опоры линий электропередачи (ЛЭП), питающих АЭС, возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили российские СМИ со ссылкой на ФСБ.

В сообщении утверждается, что подрыв совершили «украинские диверсанты». Ведется розыск преступников и их сообщников. После «диверсии» приняты меры по усилению охраны объектов атомной энергетики.

The Insider отмечает, что в Курской области в последнее время участились повреждения железных дорог и опоры линий электропередач. 10 августа неизвестные пытались подорвать железную дорогу Льгов - Суджа, 9 августа был совершен подрыв уже второй опоры линии электропередач. Поврежденная опора находится в 20 км от Курской АЭС и в 100 км от границы с Украиной. О предыдущем подобном случае в частном секторе Курчатова сообщалось 4 августа: расстояние между двумя поврежденными опорами составляет около 15 км.

Утром 16 августа в селе Майское Джанкойского района Крыма произошли взрывы на складе боеприпасов. Минобороны РФ назвало это «диверсией». Кроме того, произошел пожар на электрической подстанции «Джанкой».