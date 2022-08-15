Швейцария вернет замороженные активы Гульнары Каримовой
Узбекистан и Швейцария подписали соглашение о возвращении замороженных в швейцарских банках активов дочери первого президента республики Ислама Каримова - Гульнары Каримовой, сообщила пресс-служба узбекского Минюста.
От имени Узбекистана соглашение подписал министр юстиции Русланбек Давлетов, от имени Швейцарии - президент этой страны Иньяцио Кассис.
«Подписание соглашения знаменует собой немедленный возврат Швейцарией 131 млн долларов народу Узбекистана, ранее незаконно приобретенных организованной преступной группой, возглавляемой Гульнарой Каримовой и легализованных на территории Швейцарии», - говорится в сообщении.