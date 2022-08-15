Талибы приедут в Турцию

Делегация движения «Талибан» приедет в Турцию. Об этом заявил замминистра по делам беженцев и репатриации в правительстве «Талибана» Мохаммад Арсалу Харути, пишет Khaama Press.

По его словам, делегация из Афганистана обсудит с турецкими властями условия пребывания и возвращения на родину афганских беженцев. «Мы хотим, чтобы эта делегация провела обширные дискуссии о репатриации беженцев, их проблемах», - сообщил Мохаммад Арсалу Харути.

«Талибан» хочет, чтобы Турция предоставила условия для афганских беженцев в соответствии с международным правом. По словам афганской стороны, сейчас есть проблемы со статистикой, процедурой депортации и помощью, оказываемой афганским беженцам в Турции. Например, неизвестно точное число беженцев из Афганистана в Турции. По официальным данным, их в стране около 120 000 человек. Точно известно, что за последние семь месяцев Турция депортировала 40 000 афганцев без документов обратно на родину.