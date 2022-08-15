Монголия повлияла на решение Британии по российским банкам

Великобритания разрешила проводить в адрес Сбербанка, Газпромбанка, МКБ и Росбанка платежи за поставки энергоресурсов в Монголию, свидетельствует генеральная лицензия, опубликованная на сайте британского правительства. Она действует с 15 августа 2022 года по 14 августа 2023 года.

Кроме того, лицензия распространяется на проведение операций дочерними структурами этих российских банков, попавших под британские санкции.

Ранее под санкции Великобритании попали Газпромбанк, Сбербанк, а также Московский кредитный банк (МКБ), входящий в группу «Регион»-«Россиум». Кроме того, Минфин Великобритании предоставил генеральную лицензию сроком до 30 июля, позволяющую проводить операции с Росбанком.