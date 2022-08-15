В Пентагоне показали, как грузят оружие для Украины видео
Пентагон опубликовал видео, как американские военные готовят очередной самолет военной помощи для Украины. Ролик опубликован на странице Пентагона в Twitter.
«Военнослужащие 436-й воздушной эскадрильи ВВС США загружают паллеты с боеприпасами на самолет C-17 Globemaster III на авиабазе Дувр, штат Делавер, который будет следовать в Украину», - говорится в сообщении.
.@usairforce airmen from the 436th Aerial Port Squadron load palletized explosives bound for Ukraine 🇺🇦 onto a C-17 Globemaster III during a security assistance mission at Dover Air Force Base, Delaware. pic.twitter.com/wEKIyZZ7Ue— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 15, 2022