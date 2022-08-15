В Пентагоне показали, как грузят оружие для Украины видео

Пентагон опубликовал видео, как американские военные готовят очередной самолет военной помощи для Украины. Ролик опубликован на странице Пентагона в Twitter.

«Военнослужащие 436-й воздушной эскадрильи ВВС США загружают паллеты с боеприпасами на самолет C-17 Globemaster III на авиабазе Дувр, штат Делавер, который будет следовать в Украину», - говорится в сообщении.