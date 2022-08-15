В Грузии проверяют российский и панамский корабли

Суда под флагами России и Панамы, загруженные топливом и зерном и принятые в период с 11 по 15 августа в грузинских портах Поти и Батуми, не имели «никаких связей» с компаниями, находящимися под санкциями из-за войны в Украине, сообщает Служба доходов Министерства финансов Грузии.

По данным, четыре корабля - Blacksea Eagle, SVL UNITY, BAKU STAR и NEONIL зашли в грузинские порты из России и Болгарии с грузом для грузинских и армянских компаний: «Суда были загружены российскими и болгарскими компаниями, перевозившими 6 270 095 тонн дизельного топлива и 2 900 тонн пшеницы для грузинских компаний, а также 5 000 306 тонн топлива и 3 299 100 тонн пшеницы для армянских компаний».

Агентство морского транспорта Министерства экономики Грузии также провело инспекцию судов и подтвердило, что «международные санкции не распространялись ни на суда, ни на владеющие ими компании». При этом груз прошел и таможенную проверку. Ведомство отмечает, что совместно с Агентством морского транспорта Грузии «постоянно проверяет суда и судовладельцев», чтобы «предотвратить любые попытки» России обойти международные санкции.