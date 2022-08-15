В Молдове передумали возвращать Приднестровье любой ценой

"Во-первых, нам надо понять, что есть Приднестровье, потому что у Кишинева и Тирасполя разные взгляды на географические границы региона. В Тирасполе считают, что Кочиеры, Кошница, Варница и даже Копанка должны быть частью так называемой "Приднестровской молдавской республики". Если вы посмотрите на их карты, то увидите, что, по их мнению, не только территории, контролируемые сейчас неконституционными властями Приднестровья, но и еще восемь населенных пунктов должны стать частью "ПМР", – объяснил вице-премьер.

По его словам, план Тирасполя стать независимым является нереалистичным.

"Война в Украине полностью изменила координаты конфликта, изменила темы, обсуждаемые на переговорах. Независимость может показаться легким решением, но нам бы не хотелось получить по соседству территорию, которая полностью вышла из-под контроля. Независимость Приднестровья не может быть решением, потому что приведет только к большей нестабильности в регионе. Мы сейчас как никогда далеки от любых мыслей и идей федерализации. Мы хотим, чтобы Приднестровский регион был в составе Республики Молдова, но не любой ценой. Ценой не может быть независимость Республики Молдова", – добавил он.