В Европе взлетели цены на газ
Цена на газ в Европе превысила $2600 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
Это максимальный показатель с начала марта текущего года.
Цена на газ в Европе превысила $2600 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
Это максимальный показатель с начала марта текущего года.
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