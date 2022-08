Грозев о взрывах в Крыму: На аэродроме было минимум 24 военных самолета России

На авиабазе в поселке Гвардейское в Крыму, на территории которой, по данным российских СМИ, сегодня прозвучали взрывы, российская армия хранила 24 военных самолета. Об этом в Twitter написал расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Речь о бомбардировщиках Су-24 и штурмовиках СУ-25.

"Российские СМИ сообщают о новом пожаре на авиабазе в Крыму сегодня, на этот раз на военном аэродроме Гвардейское. Он включал 12 самолетов СУ-24М и 12 СУ-25СМ и входил в состав ВМФ России", - написал Грозев.

