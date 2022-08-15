После утренних взрывов на складе боеприпасов под Джанкоем сегодня, 16 августа, на вокзале Симферополя собрались огромные толпы перепуганных людей, которые пытаются покинуть город. Соответствующие кадры опубликовали пользователи социальных сетей.

Согласно информации, выехать стараются не только туристы, но и местные жители.

На привокзальной площади скопилось большое количество напуганных людей.

Как сообщалось ранее, из-за взрыва были повреждены железнодорожные пути, из-за чего произошел коллапс в движении поездов.