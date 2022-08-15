Глава региона: 45% территории Донецкой области контролирует Украина

45% территории Донецкой области контролируется Вооруженными силами Украины. Об этом в интервью УНИАН заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

«Россияне надеялись, что Луганщина будет захвачена на 9 мая, а Донбасс где-то в июне. И, напомню, что о поставках высокоточного оружия в мае еще речь даже не шла.

В том, что россияне не смогли реализовать свои планы, есть много составляющих. Армия, развитая мощная линия обороны и оружие, которое предоставили партнеры, – основные факторы, позволяющие нам контролировать 45% территории области», - отметил Кириленко.