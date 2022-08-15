Трамп, Путин, Ким — почти шпионское дело наша корреспонденция
У вашего автора, который в течение четырех лет президентства Дональда Трампа добросовестно отслеживал все его кульбиты и прыжки, любое новое упоминание имени этого джентльмена вызывает икоту и нервный тик. Но, увы, 45-й президент США не дает о себе забыть. Вот уже несколько дней главной темой в этой стране является рейд, проведенный агентами ФБР во флоридской резиденции Трампа в Мар-а-Лаго и проведение там обыска. Причина этого была весьма убедительна. По данным Министерства юстиции США, экс-президент хранил у себя документы с грифом «совершенно секретно», которые он непременно должен был вернуть накануне своего ухода из Белого дома.
ФБР предполагало, что эти документы имели отношение к ядерному оружию и, таким образом, Трамп злостно нарушал закон страны о шпионаже.
Во время обыска агенты обнаружили в доме 20 коробок с секретной информацией. Детали о том, какие были найдены документы, фотографии и служебные записки, пока не разглашаются. Сообщается, правда, что там был профайл на президента Франции.
«Почему Трамп забрал эти секретные документы?» - спрашивает колумнист Bloomberg Тимоти О'Брайан. Причин, по его мнению, три. Первая - совершенно безобидная. Трамп остается семилетним мальчиком и хочет сохранить бывшие атрибуты своей власти. Например, сообщалось, что он хотел взять с собой копию президентского джета Air Force One, которая хранилась в течение многих лет в Белом доме.
Две другие причины не были столь безобидными. Возможно, Трамп хотел продать эти документы какому-либо зарубежному заинтересованному лицу. Это не фантазия. После того, как он покинул свой пост и против него были выдвинуты бесчисленные обвинения в неуплате налогов и финансовых махинациях, а Нью-Йорк, где находится «башня Трампа» порвал с ним все отношения, финансовая Фортуна повернулась к нему спиной.
А третья причина звучит еще хуже. Трамп взял с собой все компрометирующие его документы. Среди них так называемые «письма любви», которые он посылал северокорейскому вождю Ким Чен Ыну. Кроме того, там, как предполагают эксперты, могут быть документы, свидетельствующие о его отношениях с Владимиром Путиным.
Может быть, Трамп был шпионом Кремля? Или работал на Северную Корею? Лично я не удивился бы такому повороту, хотя и звучит он фантастически. Но одна красноречивая деталь: ФБР забрало у Трампа три его загранпаспорта, и он теперь не сможет поехать, как планировал, на турнир по гольфу в Великобританию. Но еще меньше я удивлюсь, если этот гусь выйдет сухим из воды, и все обвинения против него рассыплются.
А вот в чем можно быть уверенным, так это в том, что если обвинения подтвердятся, и Трампа посадят за решетку, это вызовет волну насилия со стороны горячих сторонников экс-президента. Обыск ФБР уже вызвал яростную реакцию «истинных патриотов Америки», которые призывают своих бойцов взяться за оружие.
«Сейчас мы начинаем войну. Это все, что они (федеральные агенты) получат в ответ на постыдное шоу», - говорит ультраправый радиоведущий Стивен Краудер 2 миллионам своих подписчиков в программе на YouTube, которая насчитывает 6 миллионов человек.
«Экстремистские организации пытаются использовать этот момент, чтобы создать оппозиционную волну, схожую с той, которая существовала по борьбе с ограничениями во время пандемии, - пишет Washigton Post. – Эта волна нарастает под знаменами «Остановить кражу голосов» (речь идет о непрекращающихся обвинениях Трампа в том, что эти голоса на последних выборах были у него украдены) и борьбы против «социалистической индокринации» в школах и вузах Америки. И с каждым разом эта сеть Трампа становится все шире и агрессивнее. А сейчас ее адепты говорят о том, что обвинения против их кумира являются экзистенциальной угрозой самим Соединенным Штатам.
Но и это еще не все. Выясняется, что в Америке есть немало людей, которые готовы отдать жизнь за Трампа. И отдают. Одним из них стал некий Рики Шиффер, который пытался с оружием в руках проникнуть в офис ФБР в Цинциннати. Как утверждают следователи, он был ярым поклонником Трампа, и им двигала ненависть к федералам и гнев, порожденный обыском в резиденции во Флориде. Посты Шиффера свидетельствуют о том, что он был готов умереть за своего кумира.
Четверо ультраправых сторонников Трампа погибли во время штурма Капитолия 6 января 2021 года. Теперь к ним присоединился и Шиффер, который, как выясняется, также был среди нападавших.
Конечно, можно объявить всех этих людей маргиналами, чьи призывы не нужно воспринимать слишком серьезно. Но колумнист Washington Post Алисса Розенберг полагает, что это будет слишком беспечно. Волна ненависти в Америке растет как снежная лавина. И она вырывается за пределы страны. Как написала New York Times, один индийский фермер, ставший вдовцом, избрал себе Трампа в качестве некоего божества. Когда выяснилось, что у того обнаружен ковид, фермер перестал принимать еду и в конце концов умер от голода на пороге своего дома.
В США немало людей, чья карьера не состоялась или кого постигло банкротство. И они бегут в объятия тех, кто пропагандирует теорию QAnon – одну из наиболее распространенных теорий заговоров, объявляющую борьбу не на жизнь, а на смерть против захвативших Америку демократов-педофилов. Трамп и трампизм - это их флаг.
Как говорится в одной социальной сети сторонников Трампа, «после рейда ФБР многие из нас проснулись с мыслей о самоубийстве». Самое страшное в том, что те, кто хочет умереть за Трампа, могут забрать с собой и других.