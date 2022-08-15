Евгений Бай, спецкор haqqin.az Вашингтон 18:42

У вашего автора, который в течение четырех лет президентства Дональда Трампа добросовестно отслеживал все его кульбиты и прыжки, любое новое упоминание имени этого джентльмена вызывает икоту и нервный тик. Но, увы, 45-й президент США не дает о себе забыть. Вот уже несколько дней главной темой в этой стране является рейд, проведенный агентами ФБР во флоридской резиденции Трампа в Мар-а-Лаго и проведение там обыска. Причина этого была весьма убедительна. По данным Министерства юстиции США, экс-президент хранил у себя документы с грифом «совершенно секретно», которые он непременно должен был вернуть накануне своего ухода из Белого дома.

ФБР предполагало, что эти документы имели отношение к ядерному оружию и, таким образом, Трамп злостно нарушал закон страны о шпионаже. Во время обыска агенты обнаружили в доме 20 коробок с секретной информацией. Детали о том, какие были найдены документы, фотографии и служебные записки, пока не разглашаются. Сообщается, правда, что там был профайл на президента Франции. «Почему Трамп забрал эти секретные документы?» - спрашивает колумнист Bloomberg Тимоти О'Брайан. Причин, по его мнению, три. Первая - совершенно безобидная. Трамп остается семилетним мальчиком и хочет сохранить бывшие атрибуты своей власти. Например, сообщалось, что он хотел взять с собой копию президентского джета Air Force One, которая хранилась в течение многих лет в Белом доме. Две другие причины не были столь безобидными. Возможно, Трамп хотел продать эти документы какому-либо зарубежному заинтересованному лицу. Это не фантазия. После того, как он покинул свой пост и против него были выдвинуты бесчисленные обвинения в неуплате налогов и финансовых махинациях, а Нью-Йорк, где находится «башня Трампа» порвал с ним все отношения, финансовая Фортуна повернулась к нему спиной. А третья причина звучит еще хуже. Трамп взял с собой все компрометирующие его документы. Среди них так называемые «письма любви», которые он посылал северокорейскому вождю Ким Чен Ыну. Кроме того, там, как предполагают эксперты, могут быть документы, свидетельствующие о его отношениях с Владимиром Путиным.

Может быть, Трамп был шпионом Кремля? Или работал на Северную Корею? Лично я не удивился бы такому повороту, хотя и звучит он фантастически. Но одна красноречивая деталь: ФБР забрало у Трампа три его загранпаспорта, и он теперь не сможет поехать, как планировал, на турнир по гольфу в Великобританию. Но еще меньше я удивлюсь, если этот гусь выйдет сухим из воды, и все обвинения против него рассыплются. А вот в чем можно быть уверенным, так это в том, что если обвинения подтвердятся, и Трампа посадят за решетку, это вызовет волну насилия со стороны горячих сторонников экс-президента. Обыск ФБР уже вызвал яростную реакцию «истинных патриотов Америки», которые призывают своих бойцов взяться за оружие. «Сейчас мы начинаем войну. Это все, что они (федеральные агенты) получат в ответ на постыдное шоу», - говорит ультраправый радиоведущий Стивен Краудер 2 миллионам своих подписчиков в программе на YouTube, которая насчитывает 6 миллионов человек. «Экстремистские организации пытаются использовать этот момент, чтобы создать оппозиционную волну, схожую с той, которая существовала по борьбе с ограничениями во время пандемии, - пишет Washigton Post. – Эта волна нарастает под знаменами «Остановить кражу голосов» (речь идет о непрекращающихся обвинениях Трампа в том, что эти голоса на последних выборах были у него украдены) и борьбы против «социалистической индокринации» в школах и вузах Америки. И с каждым разом эта сеть Трампа становится все шире и агрессивнее. А сейчас ее адепты говорят о том, что обвинения против их кумира являются экзистенциальной угрозой самим Соединенным Штатам.