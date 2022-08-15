Зеленский: Зачем мне все эти предупреждения? Лучше бы оружие дали

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что не верил в возможность полномасштабной войны с Россией, несмотря на предупреждения от западных партнеров. Об этом он сказал в интервью The Washington Post.

"Никто не верил, что это будет так. И никто этого не знал. А теперь все говорят, что мы вас предупреждали, а вы предупреждали общими фразами. Когда мы сказали, дайте нам конкретику - откуда они возьмутся, сколько людей и так далее - у всех было столько же информации, сколько и у нас. И когда я сказал: "Хорошо, если они идут отсюда и здесь будут тяжелые бои, можем ли мы получить оружие, чтобы остановить их?" Мы не получили его. Зачем мне все эти предупреждения? Зачем мне сводить наше общество с ума?", - сказал президент.