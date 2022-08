Посол Ирана в Азербайджане пригрозил израильскому коллеге убийством. Об этом Джордж Дик рассказал на своей странице в Twitter.

"Посол Ирана написал в Twitter, что я перешел красную черту и что я буду похоронен иранским народом. Вы можете себе представить мои мысли, когда я услышал, что писатель Салман Рушди получил ножевое ранение в Нью-Йорке", — сообщил израильский посол в Азербайджане.

Дик напомнил, что Иран тогда тоже сказал, что британский писатель пересек красную черту.

Iran threatened me with death as well. My thoughts on how to respond to Salman Rushdie's stabbing. pic.twitter.com/SGcMBXgKr2