Оспа обезьян добралась до Ирана
Первый случай заражения оспой обезьян выявили врачи в Иране, сообщили в Министерстве здравоохранения республики.
Опасное вирусное заболевание, передающееся от животных человеку, схоже с клиническими проявлениями натуральной оспы. Но в случае с новым вариантом, симптомы проходят легче.
Вирус стремительно распространяется по странам Европы и в США. ВОЗ сообщила, что случаи заражения выявлены более чем в 50 государствах мира. Медицинская служба США предложила гражданам вакцинироваться от оспы обезьян одним из европейских препаратов. Инъекции разработаны на основе черной оспы.