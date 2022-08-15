Кто хотел «взорвать» здание налоговой службы в Армении?

Установлена личность человека, который угрожал взорвать здание отдела Комитета госдоходов (налоговой службы) в Гюмри, сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу полиции.

63-летний мужчина во вторник в 12:06 позвонил в экстренную службу 911 и заявил, что взорвет здание налоговой службы. Аналогичную угрозу он озвучивал вчера.

Правоохранительные органы быстро нашли и задержали его. В полицейском участке злоумышленник сообщил, что находился под воздействием алкоголя и не до конца понимал, что делает. Он признался, что намерений взорвать здание у него на самом деле не было. Проводится расследование.