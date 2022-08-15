У Зеленского ответили, рассматривает ли Украина размещение миротворческих миссий
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что Киев не рассматривает размещение миротворческих миссий. Как передает УНИАН, об этом Ермак сказал на совместном брифинге с участием бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна и бывшего президента Колумбии и лауреата Нобелевской премии 2016 года Хуана Мануэля Сантоса Кальдерона.
В частности, Ермака спросили, рассматривается ли сейчас перспектива работы миротворческих миссий в Украине, возможно, в контексте обеспечения безопасности Запорожской АЭС и демилитаризации территории вокруг нее.
"На сегодняшний день этот вопрос не обсуждается. На сегодняшний день наша позиция является очень четкой. Во-первых, мы стремимся деоккупировать все наши территории. А во-вторых, сегодня контроль за стратегическими ядерными объектами, такими как Запорожская станция, - абсолютно другого варианта нет - он должен полностью контролироваться Украиной", - заявил Ермак.
Он сказал, что АЭС расположена на украинской земле.