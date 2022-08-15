Генпрокуратура ответила на обвинения
В некоторых СМИ и социальных сетях были опубликованы высказывания жителя Баку Гариба Ибадова о том, что лица, совершившие в отношении его преступление в 1998 году, и личности которых, якобы, тогда удалось установить, не были привлечены органами прокуратуры к уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.
"7 февраля 1998 года неизвестными с целью умышленного убийства был открыт огонь из огнестрельного оружия в работника мастерской по ремонту обуви Г.Ибадова. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Следствию до сих пор не удалось установить личности нападавших, совершивших данное преступление при невыясненных обстоятельствах. Утверждения Г.Ибадова не соответствуют действительности.
Достаточных оснований для задержания какого-либо лица в качестве подозреваемого и предъявления каких-либо обвинений по данному делу на данный момент нет. В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия", - говорится в информации надзорного ведомства.