Генпрокуратура ответила на обвинения

В некоторых СМИ и социальных сетях были опубликованы высказывания жителя Баку Гариба Ибадова о том, что лица, совершившие в отношении его преступление в 1998 году, и личности которых, якобы, тогда удалось установить, не были привлечены органами прокуратуры к уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

"7 февраля 1998 года неизвестными с целью умышленного убийства был открыт огонь из огнестрельного оружия в работника мастерской по ремонту обуви Г.Ибадова. По данному факту было возбуждено уголовное дело.