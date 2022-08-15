Очередная акция «Открытый микрофон», организованная ПО «Азеригаз», прошла в Билясуварском районе. На вопросы граждан ответил начальник Ленкоранского регионального газоэксплуатационного управления ПО «Азеригаз» Намиг Мамедов. Помимо жителей района, в акции приняли участие и граждане, проживающие в окрестных селах.

Обращения граждан затрагивали вопросы индивидуального газоснабжения, прокладки уличных газопроводов, изменения расположения газопроводов, а также замены имеющихся счетчиков на счетчики предоплаты. Намиг Мамедов дал указание на месте решить ряд обращений.