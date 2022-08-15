Пожар в Загатальском государственном природном заповеднике

В Загатальском государственном заповеднике произошел пожар. Как передает АПА, сегодня около 16 часов в ореховой роще на участке №1 Загатальского государственного природного заповедника, пролегающего вблизи административной территории села Гуллар Балакенского района, произошел пожар.

Для тушения пожара на участок были привлечены техника и живая сила Балакенской районной Государственной противопожарной части МЧС.

Благодаря усилиям пожарных удалось предотвратить расширение площади пожара. В результате сгорели сухая трава, опавшие листья и кустарник на площади 0,3 га орехового сада. Пострадавших при пожаре нет. По факту проводится расследование.