Британия сокращает помощь другим странам из-за Украины и Афганистана

Правительство Великобритании сократило расходы на иностранную помощь в некоторых областях из-за стоимости помощи Украине и переселения беженцев из Афганистана. Об этом пишет Sky News.

Было объявлено, что несущественные расходы будут временно прекращены, поскольку правительство пытается предоставить приоритет "необходимой зарубежной помощи".